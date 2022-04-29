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OTOMATİK OYNAT
00:49
Gaziantep'te kaçakçılık operasyonu | Video 29.04.2022 | 09:33
01:38
Oltu çayında kaybolan çifti arama çalışmalarına başlandı | Video 29.04.2022 | 08:59
01:30
İBB’nin binaların dibine kurduğu sahne vatandaşlara eziyete dönüştü | Video 29.04.2022 | 08:57
06:36
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Şanlıurfa'da 'şeriat' çağrısına soruşturma | Video 29.04.2022 | 08:25
00:57
İzmir’de iki ayrı adrese kaçak tütün operasyonu: 3 gözaltı | Video 29.04.2022 | 08:28
00:24
Kuaförden kaçak göçmen evine gizli geçit: Polisten 'şok evi' baskını 29.04.2022 | 08:25
00:05
Seydikemer’de otomobil şarampole devrildi! 1 ölü 5 yaralı | Video 29.04.2022 | 01:50
01:09
Park halindeki TIR alev alev yandı | Video 29.04.2022 | 01:46
37:43
Esra Erol, 45 yıllık evliliği kurtarmak için ayakkabılarını çıkardı | Video 28.04.2022 | 21:28
09:25
Azerbaycan’da fabrikada korkutan yangın | Video 28.04.2022 | 20:58
01:28
Polislerden çocuklarla “Park Of İstanbul” çıkarması... | Video 28.04.2022 | 21:04
01:35
Batman’da sel ve heyelan, köy yollarını ulaşıma kapattı | Video 28.04.2022 | 18:09
01:18
Fatih Terim’in 800 bin liralık motoru böyle çalınmış | Video 28.04.2022 | 18:01
01:14
78 yaşındaki yalnız dedeye Siirt Belediyesi sahip çıktı | Video 28.04.2022 | 16:39
00:42
Eski erkek arkadaşı bahçede dehşeti yaşattı! O anlar kamerada | Video 28.04.2022 | 16:18
01:02
Devrilen traktörün altında kalarak can verdi | Video 28.04.2022 | 16:06
03:14
Elektroşok ile avladıkları 200 kilogram sazanı bırakıp kaçtılar | Video 28.04.2022 | 15:48
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Son Dakika: Bayrampaşa'da bir işyerinin çatısında yangın çıktı | Video 28.04.2022 | 15:31
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Motosikletli gençle kamyonetin çarpıştığı anlar kamerada | Video 28.04.2022 | 15:18
GAZİANTEP'te, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda makaron, kaçak sigara ve nargile tütünü ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.