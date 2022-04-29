Video Yaşam Gaziantep'te kaçakçılık operasyonu | Video
Gaziantep'te kaçakçılık operasyonu | Video

Gaziantep'te kaçakçılık operasyonu | Video

29.04.2022 | 09:33

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GAZİANTEP'te, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda makaron, kaçak sigara ve nargile tütünü ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

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Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentteki bir işyerinde kaçak ürün bulunduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı. Ekipler, yaptığı araştırmada kaçak makaron, sigara ve tütün satışı yapıldığını belirlediği işyerine, savcılık kararıyla operasyon düzenledi. Baskın yapılan işyerinde yapılan aramalarda; 49 bin 200 boş makaron, 5 bin 560 dolu makaron, 120 paket gümrük kaçağı sigara ile 3 kilo nargile tütünü ele geçirildi. Kaçak ürünlere el koyan polis, ismi açıklanmayan işyeri sahibini gözaltına alarak, sorgulamak üzere emniyete götürdü.

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