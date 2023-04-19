Gaziantep’te kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonları: 5 tutuklu | Video
Gaziantep’te jandarma ekiplerince yapılan kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 88 şüpheli şahıstan 5’i tutuklandı. Adreslerde yapılan aramalarda ise çok miktarda uyuşturucu madde ile kaçak malzeme ele geçirildi.
ÇOK MİKTARDA UYUŞTURUCU MADDE İLE KAÇAK MALZEME ELE GEÇİRİLDİ
Operasyonlar sırasında adreslerde yapılan aramalarda ise 246 adet akıllı cep telefonu, 21 adet tabanca, 54 adet tabanca şarjörü, 200 adet muhtelif silah parçası, 86 adet tabanca fişeği, 1 adet av tüfeği, 12 adet piyade tüfeği fişeği, 1 kilo 500 gram skunk, 390 gram metamfetamin, 123 adet uyuşturucu hap, 70 kök kenevir bitkisi, 65 gram esrar, 5 gram eroin, 70 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 2 adet hassas terazi, 4 bin 50 paket kaçak sigara, 16 litre kaçak alkol, 5 adet tarihi sikke, 30 bin 70 TL suçtan elde edilen gelir ele geçirildi.
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