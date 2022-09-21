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OTOMATİK OYNAT
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Gaziantep'te, kamyondaki 11 kilo uyuşturucuyu 'Onix' buldu | Video 21.09.2022 | 09:51
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İstanbul’da 7 milyon liralık ultra lüks otomobil yolda kaldı | Video 21.09.2022 | 09:53
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Bursa'da tüp bomba gibi patladı, tarihi ev alevlere teslim oldu | Video 21.09.2022 | 09:31
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Adana'da 79 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi | Video 21.09.2022 | 08:47
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Kocaeli'de seyir halindeki otomobil alev topuna döndü | Video 21.09.2022 | 08:26
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ATV Haber ekibine çirkin saldırı kamerada! Hastanelik oldular | Video 21.09.2022 | 08:54
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Adana’da tır ile pikap çarpıştı: 2 ölü | Video 21.09.2022 | 08:48
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Adana'da TIR pikaba arkadan çarptı: 2 ölü | Video 21.09.2022 | 08:26
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Ümraniye’de akıllara durgunluk veren olay | Video 20.09.2022 | 18:59
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Florya'da köpeğe eziyet kamerada! Sopayla vurdu, tekmeledi | Video 20.09.2022 | 16:40
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Kontrolden çıkan tur midibüsü ışıklarda bekleyen araçlara çarptı | Video 20.09.2022 | 16:11
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Erciyes'in etekleri kırmızıya boyandı | Video 20.09.2022 | 15:42
GAZİANTEP'te, polisin atık yüklü kamyonun kasasında narkotik köpeği 'Onix' ile yaptığı aramada, 9 kilo metamfetamin ve 2 kilo eroin ele geçirildi. Şoför, gözaltına alındı.