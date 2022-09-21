Video Yaşam Gaziantep'te, kamyondaki 11 kilo uyuşturucuyu 'Onix' buldu | Video
Gaziantep'te, kamyondaki 11 kilo uyuşturucuyu 'Onix' buldu | Video

Gaziantep'te, kamyondaki 11 kilo uyuşturucuyu 'Onix' buldu | Video

21.09.2022 | 09:51

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OTOMATİK OYNAT

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GAZİANTEP'te, polisin atık yüklü kamyonun kasasında narkotik köpeği 'Onix' ile yaptığı aramada, 9 kilo metamfetamin ve 2 kilo eroin ele geçirildi. Şoför, gözaltına alındı.

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İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında, kente yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği bilgisine ulaştı. Bunun üzerine kent girişinde önlem alan polis, takip ettiği, plakası açıklanmayan atık yüklü kamyonu durdurdu. Narkotik köpeği 'Onix' ile yapılan aramada, kasadaki atıklar içine gizlenen 9 kilo metamfetamin ile 2 kilo eroin ele geçirildi. Ekipler, kamyonun ismi açıklanmayan sürücüsünü gözaltına alarak, emniyete götürdü.

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