Gaziantep'te kargo ile kaçakçılık polise takıldı | Video

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Gaziantep’te polisin düzenlediği operasyonda, şehirler arası kargo ile gönderilen 820 bin adet gümrük kaçağı makaron ele geçirildi.
Gaziantep Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık faaliyetlerinin engellenmesine yönelik olarak Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında Şehitkamil ilçesinde bulunan bir kargo aktarım merkezine baskın düzenledi. Baskında bir araçtaki kolilerde yapılan kontrollerde, 820 bin adet bandrolsüz makaron ele geçirildi.
Ele geçirilen makaronlara imha edilmek üzere el konulurken olayla ilgili yasal işlem başlatıldı.