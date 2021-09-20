Gaziantep'te kaza: 2 yaralı
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:15
Gaziantep'te kaza: 2 yaralı 20.09.2021 | 09:32
05:47
01:49
Sapanca'da zincirleme kaza: 5 yaralı 20.09.2021 | 08:57
02:54
İstanbul yeni haftaya yüzde 54 trafik yoğunluğu ile başladı | Video 20.09.2021 | 08:49
00:35
Hatay'da minibüs ile otomobil çarpıştı: 7 yaralı | Video 20.09.2021 | 08:49
00:40
02:44
Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York'ta Türkevi'ni ziyaret etti 20.09.2021 | 08:11
00:40
00:12
Yakadan yakaya metrobüsün üzerinde geçmişti! Gözaltına alındı | Video 19.09.2021 | 17:13
03:48
01:35
00:59
Seda Sayan konserine, süper minisiyle dans eden "Solmaz" damga vurdu | Video 19.09.2021 | 16:23
01:17
Minibüs şoförleri kavga etti, yol trafiğe kapandı | Video 19.09.2021 | 15:50
01:04
01:08
Sulama havuzuna düşen domuzlar böyle kurtarıldı | Video 19.09.2021 | 14:48
03:46
05:58
Mankenlik vaadiyle porno tuzağı! 1 günde 10 bin dolar vadetti | Video 19.09.2021 | 13:58
00:57
Forklift kullanan çocuk sürücü kamerada | Video 19.09.2021 | 13:44
01:39
Ordu'da öğrencilere beş yıldızlı otel hizmeti | Video 19.09.2021 | 13:10
Gaziantep'in İslahiye İlçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada sürücüler yaralandı.
Kaza, gece saatlerinde İslahiye Otogarı yakınlarında meydana geldi. Yıldırım B. yönetimindeki 10 AFY 113 plakalı otomobil ile Çağatay A.'nın kullandığı 31 NCH 06 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada, her iki otomobilin sürücüsü yaralandı.Yaralı sürücüler, kazayı görenlerin çağırdığı ambulanslarla İslahiye Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı.