Video Yaşam Gaziantep'te kaza: 2 yaralı

Gaziantep'te kaza: 2 yaralı

Gaziantep'te kaza: 2 yaralı
20.09.2021 | 09:32

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Gaziantep’te kaza: 2 yaralı 01:15
Gaziantep'te kaza: 2 yaralı 20.09.2021 | 09:32
İstanbul Arnavutköy’de 1 kişinin öldüğü silahlı kavganın 2 şüphelisi yakalandı 05:47
İstanbul Arnavutköy'de 1 kişinin öldüğü silahlı kavganın 2 şüphelisi yakalandı 20.09.2021 | 08:57
Sapanca’da zincirleme kaza: 5 yaralı 01:49
Sapanca'da zincirleme kaza: 5 yaralı 20.09.2021 | 08:57
İstanbul yeni haftaya yüzde 54 trafik yoğunluğu ile başladı | Video 02:54
İstanbul yeni haftaya yüzde 54 trafik yoğunluğu ile başladı | Video 20.09.2021 | 08:49
Hatay’da minibüs ile otomobil çarpıştı: 7 yaralı | Video 00:35
Hatay'da minibüs ile otomobil çarpıştı: 7 yaralı | Video 20.09.2021 | 08:49
İzmir’de koca dehşeti! Genç kadını çocuklarının gözü önünde böyle darp etti | Video 00:40
İzmir’de koca dehşeti! Genç kadını çocuklarının gözü önünde böyle darp etti | Video 20.09.2021 | 08:49
Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York’ta Türkevi’ni ziyaret etti 02:44
Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York'ta Türkevi'ni ziyaret etti 20.09.2021 | 08:11
İzmir’de kadına şiddet dehşeti! Kocadan işkence görüntüleri sosyal medyada olay oldu 00:40
İzmir'de kadına şiddet dehşeti! Kocadan işkence görüntüleri sosyal medyada olay oldu 20.09.2021 | 08:11
Yakadan yakaya metrobüsün üzerinde geçmişti! Gözaltına alındı | Video 00:12
Yakadan yakaya metrobüsün üzerinde geçmişti! Gözaltına alındı | Video 19.09.2021 | 17:13
Çorum’da freni boşalan hafriyat kamyonu parka daldı, şoför olası facianın önüne geçti | Video 03:48
Çorum’da freni boşalan hafriyat kamyonu parka daldı, şoför olası facianın önüne geçti | Video 19.09.2021 | 16:44
Feci yangında hayatını kaybeden 1 yaşındaki Eslem Asaf, ablasıyla aynı tabutu paylaştı | Video 01:35
Feci yangında hayatını kaybeden 1 yaşındaki Eslem Asaf, ablasıyla aynı tabutu paylaştı | Video 19.09.2021 | 16:44
Seda Sayan konserine, süper minisiyle dans eden Solmaz damga vurdu | Video 00:59
Seda Sayan konserine, süper minisiyle dans eden "Solmaz" damga vurdu | Video 19.09.2021 | 16:23
Minibüs şoförleri kavga etti, yol trafiğe kapandı | Video 01:17
Minibüs şoförleri kavga etti, yol trafiğe kapandı | Video 19.09.2021 | 15:50
Kocaeli’ndeki dehşetin detayları ortaya çıktı! İşkence yapıp, ellerini ayaklarını bağlayıp, çuvalın içinde denize atmışlar | Video 01:04
Kocaeli'ndeki dehşetin detayları ortaya çıktı! İşkence yapıp, ellerini ayaklarını bağlayıp, çuvalın içinde denize atmışlar | Video 19.09.2021 | 15:12
Sulama havuzuna düşen domuzlar böyle kurtarıldı | Video 01:08
Sulama havuzuna düşen domuzlar böyle kurtarıldı | Video 19.09.2021 | 14:48
Pendik’te düğün çıkışı ortalık savaş alanına döndü: 1’i ağır 6 yaralı | Video 03:46
Pendik’te düğün çıkışı ortalık savaş alanına döndü: 1’i ağır 6 yaralı | Video 19.09.2021 | 14:16
Mankenlik vaadiyle porno tuzağı! 1 günde 10 bin dolar vadetti | Video 05:58
Mankenlik vaadiyle porno tuzağı! 1 günde 10 bin dolar vadetti | Video 19.09.2021 | 13:58
Forklift kullanan çocuk sürücü kamerada | Video 00:57
Forklift kullanan çocuk sürücü kamerada | Video 19.09.2021 | 13:44
Ordu’da öğrencilere beş yıldızlı otel hizmeti | Video 01:39
Ordu'da öğrencilere beş yıldızlı otel hizmeti | Video 19.09.2021 | 13:10
Site bahçesine köpek girmesinden çıkan kavgada yeni görüntüler ortaya çıktı | Video 06:59
Site bahçesine köpek girmesinden çıkan kavgada yeni görüntüler ortaya çıktı | Video 19.09.2021 | 12:30

Gaziantep'in İslahiye İlçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada sürücüler yaralandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Kaza, gece saatlerinde İslahiye Otogarı yakınlarında meydana geldi. Yıldırım B. yönetimindeki 10 AFY 113 plakalı otomobil ile Çağatay A.'nın kullandığı 31 NCH 06 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada, her iki otomobilin sürücüsü yaralandı.Yaralı sürücüler, kazayı görenlerin çağırdığı ambulanslarla İslahiye Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA