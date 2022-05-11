Video Yaşam Gaziantep'te korkunç kaza! Küçük çocuğun aracın altında kalarak metrelerce sürüklendiği anlar kamerada | Video
Gaziantep'te korkunç kaza! Küçük çocuğun aracın altında kalarak metrelerce sürüklendiği anlar kamerada | Video

Gaziantep'te korkunç kaza! Küçük çocuğun aracın altında kalarak metrelerce sürüklendiği anlar kamerada | Video

11.05.2022 | 14:28

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Gaziantep’te korkunç kaza! Küçük çocuğun aracın altında kalarak metrelerce sürüklendiği anlar kamerada | Video 00:50
Gaziantep'te korkunç kaza! Küçük çocuğun aracın altında kalarak metrelerce sürüklendiği anlar kamerada | Video 11.05.2022 | 14:28
2 milyon 800 bin, içi dolu makaron ele geçirildi | Video 01:43
2 milyon 800 bin, içi dolu makaron ele geçirildi | Video 11.05.2022 | 14:56
Altıncı kattan düştü! İki çocuk annesi kadının şüpheli ölümü | Video 01:42
Altıncı kattan düştü! İki çocuk annesi kadının şüpheli ölümü | Video 11.05.2022 | 14:28
Körfez’i kirleten gemiye 2 buçuk milyonluk ceza | Video 02:03
Körfez’i kirleten gemiye 2 buçuk milyonluk ceza | Video 11.05.2022 | 14:40
Zafer Plaza’da göçük! Bir mağazanın tavanı çöktü, bölgeye itfaiye ve ambulanslar sevk edildi | Video 00:27
Zafer Plaza'da göçük! Bir mağazanın tavanı çöktü, bölgeye itfaiye ve ambulanslar sevk edildi | Video 11.05.2022 | 14:29
Bursa’nın en büyük alışveriş merkezlerinden Zafer Plaza’da bir işyerinin tavanı çöktü | Video 00:20
Bursa’nın en büyük alışveriş merkezlerinden Zafer Plaza’da bir işyerinin tavanı çöktü | Video 11.05.2022 | 14:29
Yayaya yol vermeyip cezaya tepki gösterdi iddiası | Video 00:42
Yayaya yol vermeyip cezaya tepki gösterdi iddiası | Video 11.05.2022 | 14:20
Satmak için önce parçaladılar sonra vazgeçip terk ettiler | Video 00:34
Satmak için önce parçaladılar sonra vazgeçip terk ettiler | Video 11.05.2022 | 14:18
İstanbul’da göçmen operasyonu! 5 bin 968 kaçak göçmen yakalandı | Video 00:29
İstanbul'da göçmen operasyonu! 5 bin 968 kaçak göçmen yakalandı | Video 11.05.2022 | 14:16
Son dakika: Bursa’da AVM’de tavan çöktü! Girişler kapatıldı, ekipler olay yerinde... 04:58
Son dakika: Bursa'da AVM'de tavan çöktü! Girişler kapatıldı, ekipler olay yerinde... 11.05.2022 | 13:35
Müge Anlı’da Muhammet Burhan cinayetinde şok! O akşam kayınvalidesini neden evden göndermek istedi? | Video 03:13
Müge Anlı'da Muhammet Burhan cinayetinde şok! O akşam kayınvalidesini neden evden göndermek istedi? | Video 11.05.2022 | 12:48
Husumetlisine mermi yutturup etek giydirmişti! Serbest kaldı denildi, savcılıktan açıklama geldi | Video 04:47
Husumetlisine mermi yutturup etek giydirmişti! Serbest kaldı denildi, savcılıktan açıklama geldi | Video 11.05.2022 | 12:43
Kazaya davetiye çıkardı! Ters yönde akan trafiğe karşı böyle ilerledi | Video 01:19
Kazaya davetiye çıkardı! Ters yönde akan trafiğe karşı böyle ilerledi | Video 11.05.2022 | 12:44
Malatya’da zincirleme kaza: Kadın sürücü ölümden saniyelerle kurtuldu | Video 01:40
Malatya'da zincirleme kaza: Kadın sürücü ölümden saniyelerle kurtuldu | Video 11.05.2022 | 12:44
2 yaşındaki çocuğuna sigara içiren anne pes dedirtti 00:42
2 yaşındaki çocuğuna sigara içiren anne "pes" dedirtti 11.05.2022 | 12:27
Doktorun kuzen cinayetinde şok görüntüler ortaya çıktı | Video 02:04
Doktorun kuzen cinayetinde şok görüntüler ortaya çıktı | Video 11.05.2022 | 11:51
SON DAKİKA! Fatih’te İETT otobüsü ile tramvay çarpıştı! Kaza anı kamerada | Video 01:27
SON DAKİKA! Fatih'te İETT otobüsü ile tramvay çarpıştı! Kaza anı kamerada | Video 11.05.2022 | 11:34
Türkücü Ferhat Güzel ve eski sevgilisi Nurten Aksoy arasındaki darp davası | Video 00:37
Türkücü Ferhat Güzel ve eski sevgilisi Nurten Aksoy arasındaki darp davası | Video 11.05.2022 | 11:34
Sultangazi’de yılan paniği! Dumanla çıkarmaya çalıştılar | Video 04:50
Sultangazi'de yılan paniği! Dumanla çıkarmaya çalıştılar | Video 11.05.2022 | 11:26
Masaj salonuna fuhuş baskını | Video 00:20
Masaj salonuna fuhuş baskını | Video 11.05.2022 | 11:07

Gaziantep’te kardeşine yetişmek için koşarak ana caddeye çıkan küçük çocuk hafif ticari aracın altında kalarak metrelerce sürüklendiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Korkunç kazada ölümden dönen 7 yaşındaki Eren Durgun, kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Kaza, merkez Şahinbey ilçesine bağlı Vatan Mahallesi'nde 2 gün önce sabah saatlerinde yaşandı. İddiaya göre 7 yaşındaki Eren Durgun evden kardeşiyle birlikte fırından ekmek almak için çıktı. Ana caddeye doğru koşan kardeşine yetişmek için koşmaya başlayan Durgun, aniden caddeye çıktı. O sırada caddede seyir halinde olan plakası öğrenilemeyen hafif ticari araç Durgun'a çarparak altına aldı. Talihsiz çocuk aracın altından metrelerce sürüklenirken çevrede kazayı gören vatandaşlar ile sürücü büyük şok yaşadı. Hafif yaralanan 7 yaşındaki çocuğun yardımına ilk olarak çevredeki vatandaşlar koştu. Yakınları tarafından özel bir hastaneye kaldırılan Durgun, kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

KORKU DOLU ANLAR KAMERAYA YANSIDI
Korkunç kaza anı cadde üzerinden bulunan bir evin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde Eren'in kardeşine yetişmek için koşarak yola çıktığı anlar yer alırken hafif ticari aracın küçük çocuğa çarparak altına aldığı anlar kameraya yansıdı. O sırada şok yaşayan sürücünü fren yerine gaza bastığı anları güvenli kamerasına saniye saniye kaydetti.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA