Gaziantep’te kundaklanan dükkan küle döndü | Video
Gaziantep’te kimliği belirsiz kişi yada kişilerce kundaklanan iş yeri küle dönerken içeride bulunan eşyalar ise kullanılamaz hale geldi.
Madde bağımlılarından dolayı rahat bir şekilde hareket edemediklerini belirten dükkan sahibi Hüseyin Yalçınkaya, "Maddeciler yüzünden çok rahatsızız. Ailemiz, çocuklarımız buradan geçemiyor. Burada dükkanlarımız yanıyor. Bu 2. kundaklama olayı ve çok mağduruz" dedi.
"YÜKLÜ MİKTARDA MADDİ KAYBIM VAR"
Dükkanının yanması sonucu yüklü miktarda maddi zarara uğradığını ifade eden Hüseyin Yalçınkaya, "Dükkanlarımızın arkasından gizlice içeri giren madde bağımlıları içeride uyuşturucu madde içtikten sonra burayı yakıp gidiyorlar. Burada bu tür kundaklama olayları sık sık yaşanmaya başladı. Bu 2. sefer yakmaları ve benim sattığım bebek bezlerim yandı. Yüklü miktarda maddi kaybım var. Burayı yakanlar kesinlikle maddeciler, bu konuda da eminim. Gelenler tek gelmiyor 4 ila 8 kişilik gruplar halinde sürekli dükkanın arka tarafından girerek madde kullanıyorlar. Biz burada 20 esnaf iş yapıyoruz. Geçen hafta da 5 araç kundaklandı. İçerisindeki eşyalar çalındı. Ailelerimiz bu sokaktan rahat rahat geçemiyor" ifadelerini kullandı.
"ESNAFLAR OLARAK PERİŞANIZ"
Esnafların yangın sonrası tedirgin olduğunu ve madde bağımlılarından dolayı perişan olduklarını söyleyen bir başka esnaf Hüseyin Polat ise, "Biz esnaflar olarak burada çok zarara uğruyoruz. Esnaflar olarak perişanız. Buraya bekçi tutulsa yine fayda etmiyor. Dükkanlara gizli bir şekilde arkadan giriyorlar" diye konuştu.
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