Video Yaşam Gaziantep’te meydana gelen 21 trafik kazası kamerada | Video
Gaziantep’te meydana gelen 21 trafik kazası kamerada | Video

Gaziantep’te meydana gelen 21 trafik kazası kamerada | Video

28.12.2021 | 17:48

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Gaziantep kent merkezinde son bir hafta içerisinde yaşanan 21 trafik kazası, kent güvenlik yönetim sistemi ve plaka tanıma sistemi kameralarına yansıdı.

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