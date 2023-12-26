Gaziantep'te milyonluk dolandırıcılık operasyonu: 8 tutuklama | Video
Gaziantep'te vatandaşları çeşitli vaatlerle dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 8 şüpheli şahıs tutuklandı.
Gerçekleştirilen operasyonda ekipler, arazi, daire, araç ve çeşitli gıda maddeleri alım satım işlerinde vatandaşları 8 milyon 350 bin TL dolandırdıkları tespit edilen 8 şüpheliyi yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Ayrıca, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri müdahalesi sonucu şüphelilerin 14 milyon 470 bin TL haksız kazanç elde ederek dolandırmalarını engellendiği öğrenildi.
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