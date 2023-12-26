Gaziantep'te milyonluk dolandırıcılık operasyonu: 8 tutuklama | Video

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde dolandırıcılara yönelik 22 Aralık 2023 tarihinde operasyon düzenledi.Gerçekleştirilen operasyonda ekipler, arazi, daire, araç ve çeşitli gıda maddeleri alım satım işlerinde vatandaşları 8 milyon 350 bin TL dolandırdıkları tespit edilen 8 şüpheliyi yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.Ayrıca, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri müdahalesi sonucu şüphelilerin 14 milyon 470 bin TL haksız kazanç elde ederek dolandırmalarını engellendiği öğrenildi.