Gaziantep'te motosiklet sepetinde kaçak sigara ele geçirildi | Video

Gaziantep'te bir motosikletin sepetinde ve iş yerinde toplam bin 200 paket kaçak sigara ele geçirildi. Olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık faaliyetlerinin engellenmesine yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yaptı. Yapılan çalışmalar neticesinde bir motosikletin sepetinde ve iş yerinde yapılan aramalarda bin 200 paket kaçak sigara ele geçirilirken, olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.Gözaltına alınan şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.