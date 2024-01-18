Gaziantep'te organize kaçakçılara 'sis' operasyonu: 6 gözaltı | Video
Gaziantep'te jandarma ekiplerinin tütün ve mamulleri kaçakçılığı suçunu örgütlü olarak işlediği tespit edilen şüphelilere yönelik 'sis' operasyonunda 6 şahıs gözaltına alındı.
Gözaltına alınan 6 şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.
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