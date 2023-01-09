Gaziantep'te otomobille çarpışan işçi servisi devrildi: 2'si ağır 10 yaralı | Video
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Gaziantep'te işçi servisinin otomobille çarpıştıktan sonra devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2'si ağır 10 kişi yaralandı.
FECİ KAZADA 2'Sİ AĞIR OLMAK ÜZERE TOPLAM 10 KİŞİ YARALANDI
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kaza sırasında yaralanan otomobildeki 3 kişi ile işçi servisindeki 7 kişiyi ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırdı. Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.