Video Yaşam Gaziantep’te özel hastanede çıkan yangın büyümeden söndürüldü | Video

Gaziantep’te özel hastanede çıkan yangın büyümeden söndürüldü | Video

Gaziantep’te özel hastanede çıkan yangın büyümeden söndürüldü | Video
01.07.2021 | 08:57

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Gaziantep'te özel bir hastanede çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle hastanede bulunan 45 hasta tedbir amaçlı başka hastanelere sevk edilirken korkutan yangın büyümeden söndürüldü.

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Gaziantep'te özel bir hastanede çıkan yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Şahinbey ilçesine bağlı Tepebaşı Mahallesinde bulunan özel hastanenin kardiyoloji bölümünde belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Hastanede tedavi gören ve dumandan etkilenen 45 hasta çevredeki başka hastanelere nakledildi. Polis hastane çevresinde güvenlik önlemi alırken itfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları sürüyor.

"HASTALARI TEDBİR AMAÇLI SEVK ETTİK"
Yangının kontrol altına alınmasının ardından hastanenin genel koordinatörü Dr. Cezmi Ük, ilk belirlemelere göre MR teknik odasında elektrik kontağından yangın çıktığını belirtti. Alevlerin havalandırma sisteminde çıktığını aktaran Ük, "Buradan içeriye duman basmaya başlayınca tedbir amaçlı tüm hastalarımızı çıkardık. Hastanemizde toplam 46 hasta vardı. Çok şükür herhangi bir ateşle temas yok" ifadelerini kullandı.

"DEVAM EDEN YANGIN YOK"
112 Acil Servis ekiplerine yoğun çabaları nedeniyle teşekkür eden Ük, hastanedeki tüm hastaların yaklaşık yarım saatte tahliye edildiğini ifade ederek, "Şu an için devam eden bir yangın yok. Duman tahliyesi sürüyor. Zaten hasta temaslı olabilecek bir yerde çıkmadı yangın. Arka taraftaki teknik bölümde çıkmıştı. O yüzden hastalarımızın durumu iyi" diye konuştu.

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