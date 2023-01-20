Gaziantep'te PKK operasyonu: 2 gözaltı | Video
GAZİANTEP'te, polis ekiplerinin PKK terör örgütüne yönelik operasyonunda 2 şüpheli, gözaltına alındı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:25
Malatya’da hırsızlık çetesine operasyon: 10 tutuklama | Video 20.01.2023 | 12:28
00:30
00:31
Gaziantep'te PKK operasyonu: 2 gözaltı | Video 20.01.2023 | 11:58
02:56
Yolcu karşılamaya gelen dolandırıcı yakayı ele verdi | Video 20.01.2023 | 11:52
03:10
01:49
01:29
Tapuda rüşvet operasyonunda 13 kişi adliyeye sevk edildi | Video 20.01.2023 | 11:07
00:07
01:41
05:52
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 20 Ocak 2023 Cuma atv izle! | Video 20.01.2023 | 10:26
01:07
04:58
Mardin'de 5 kişinin öldüğü silahlı saldırı kamerada | Video 20.01.2023 | 09:46
02:39
00:41
Uyuşturucu satıcısını yakalayıp tutuklattılar | Video 20.01.2023 | 09:32
01:44
05:36
Okullarda karne heyecanı: Yarıyıl tatili bugün başlıyor | Video 20.01.2023 | 09:12
00:51
Yoldan çıkan otomobil ağaca çarptı: 3 yaralı | Video 20.01.2023 | 09:06
01:46
Kayseri’de alkollü sürücü motosiklete çarptı: 2 yaralı | Video 20.01.2023 | 08:37
01:30