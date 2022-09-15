Gaziantep'te PKK operasyonu: 3 tutuklama | Video

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Gaziantep’te polisin düzenlediği PKK operasyonunda yakalanan 3 şüpheli çıkarıldıkları adliyede tutuklandı.
Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri PKK/KCK-PYD/YPG silahlı terör örgütünün muhtemel eylem ve faaliyetlerin deşifre edilerek mensuplarının yakalanmasına yönelik yürüttükleri çalışmalarda, örgütte silahlı olarak faaliyet gösterdiği tespit edilen 3 şüpheliye yönelik operasyon düzenledi.
Yapılan operasyonla yakalanan 3 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli mercilerce tutuklandı.