Video Yaşam Gaziantep'te PKK/KCK operasyonu: 15 gözaltı | Video
Gaziantep'te PKK/KCK operasyonu: 15 gözaltı | Video

Gaziantep'te PKK/KCK operasyonu: 15 gözaltı | Video

28.11.2024 | 08:38

Gaziantep'te, PKK/KCK-PYD/YPG silahlı terör örgütüne yönelik operasyonda 15 şahıs gözaltına alındı.

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Gaziantep'te, Cumhuriyet Başsavcılığı ve İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince PKK/KCK-PYD/YPG silahlı terör örgütüne yönelik operasyon yapıldı. Operasyon kapsamında çok sayıda adrese eş zamanlı baskın yapılırken 15 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Adreslerdeki aramalarda ise 2 adet tabanca ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli 15 şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.
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