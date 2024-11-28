Gaziantep'te PKK/KCK operasyonu: 15 gözaltı | Video
Gaziantep'te, PKK/KCK-PYD/YPG silahlı terör örgütüne yönelik operasyonda 15 şahıs gözaltına alındı.
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