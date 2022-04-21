Video Yaşam Gaziantep’te PKK/KCK operasyonu: 2 tutuklama | Video
Gaziantep’te PKK/KCK operasyonu: 2 tutuklama | Video

Gaziantep’te PKK/KCK operasyonu: 2 tutuklama | Video

21.04.2022 | 22:47

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Gaziantep’te TEM Şube ekiplerinin şafak operasyonuyla yakalanan ve eylem arayışında olduğu tespit edilen PKK’lı 2 terörist tutuklandı.

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