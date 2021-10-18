Video Yaşam Gaziantep’te PKK/YPG’li 2 terörist gözaltına alındı
Gaziantep’te PKK/YPG’li 2 terörist gözaltına alındı

Gaziantep’te PKK/YPG’li 2 terörist gözaltına alındı

18.10.2021 | 16:50

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Kilis İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gaziantep’te eş zamanlı düzenlediği operasyonda 2 PKK-KCK/PYD/YPG silahlı terör örgütü üyesi 2 kişi tutuklandı.

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Edinilen bilgiye göre, Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı ile koordineli olarak, Kilis il Jandarma Komutanlığı tarafından, Gaziantep'in Şehitkamil ve Şahinbey ilçelerinde iki ayrı adreste eş zamanlı düzenlenen operasyonda PKK-KCK/PYD/YPG silahlı terör örgütü üyesi 2 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan 2 terör örgütü üyesi, il Jandarma Komutanlığında işlemlerinin tamamlanmasını müteakip sevk edildiği adli makamlar tarafından tutuklanarak Kilis L Tipi Kapalı Ceza infaz Kurumuna teslim edildi.

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