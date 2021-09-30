Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:44
00:22
Gaziantep'te pompalı tüfekli market soygunu 30.09.2021 | 17:23
03:37
Taksim’de müşteri seçtiği için ceza yiyen taksiciden polise tepki | Video 30.09.2021 | 16:38
02:03
Dili boğazına kaçan öğrenciyi öğretmeni böyle kurtardı | Video 30.09.2021 | 16:42
00:45
01:36
Sedyeyle duruşmaya gelmişti, tekerlekli sandalyeye mahkum kaldı | Video 30.09.2021 | 16:31
03:42
00:26
03:54
Yoğun bakım hemşiresine silahlı saldırı! O anlar kamerada | Video 30.09.2021 | 15:38
04:24
Zonguldak'tan Elon Musk'ın Tesla'sına rakip! Murat 124, otonom araç oldu... 30.09.2021 | 15:26
04:02
02:50
Eski sevgiliye "şekerli" tuzak kamerada | Video 30.09.2021 | 15:27
00:26
İstanbul Ümraniye'deki navigasyon kazası kamerada 30.09.2021 | 14:47
02:25
Hatay İskenderun'da dehşet! Eşi ve iki çocuğunu boğarak öldürmüş 30.09.2021 | 14:22
00:55
Konya’da suç örgütüne yönelik operasyon: 33 gözaltı | Video 30.09.2021 | 14:14
00:40
Kafası demir kapıya sıkışan pitbull cinsi köpeği itfaiye kurtardı | Video 30.09.2021 | 12:49
02:49
Yaşlı kadın ölüme böyle gitti | Video 30.09.2021 | 12:49
00:54
Ev sahibi ve kiracı kavgası kamerada | Video 30.09.2021 | 12:49
03:46
Asansör tartışmasında silahla yaralama anının görüntüsü ortaya çıktı | Video 30.09.2021 | 11:45
01:21
İstanbul Tuzla'da köpeği av tüfeği ile vuran kişi kamerada 30.09.2021 | 11:35
Gaziantep’te pompalı tüfekle bir markete girerek kasadaki paraları yağmalayan maskeli 2 kişi, elbiselerinin olay yerinin yakınındaki bir sitede değiştirince yakayı eleverdi.