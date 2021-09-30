Video Yaşam Gaziantep'te pompalı tüfekli market soygunu
Gaziantep'te pompalı tüfekli market soygunu

Gaziantep'te pompalı tüfekli market soygunu

30.09.2021 | 17:23

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Gaziantep’te pompalı tüfekle bir markete girerek kasadaki paraları yağmalayan maskeli 2 kişi, elbiselerinin olay yerinin yakınındaki bir sitede değiştirince yakayı eleverdi.

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