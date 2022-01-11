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OTOMATİK OYNAT
01:11
Gaziantep'te sahte alkolden ölenlerin sayısı 10'a yükseldi | Video 11.01.2022 | 13:26
01:19
Rektör Özkan 'Asiye'nin maalesef yüz felci var'' | Video 11.01.2022 | 13:24
02:27
Aksaray'da kaybolan 15 yaşındaki kız Bursa'da bulundu | Video 11.01.2022 | 13:24
05:32
01:29
“Banko” operasyonunda 18 kişi yakalandı | Video 11.01.2022 | 13:05
04:17
Donmuş gölde balık avı: Çıldır'ın Eskimoları… 11.01.2022 | 12:17
05:10
Adana'da etkili olan sağanak yağış mahalleyi sular altında bıraktı | Video 11.01.2022 | 11:39
02:00
Bitlis’te 66 köy yolu ulaşıma kapandı | Video 11.01.2022 | 11:40
04:50
01:42
'Ahır' süsüyle silah imalatı | Video 11.01.2022 | 11:43
00:40
Zeytinburnu'nda drift atan sürücü kamerada | Video 11.01.2022 | 10:52
01:54
Iğdır Tuzluca’da kar yağışı etkili oluyor | Video 11.01.2022 | 10:55
02:55
Karaman’da uyuşturucu satıcılarına şafak operasyonu: 20 gözaltı | Video 11.01.2022 | 10:57
15:32
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Tekirdağ'da apartmanın çatısı alev alev yandı | Video 11.01.2022 | 10:55
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Erzurum merkezli 8 ilde FETÖ operasyonu: 3 tutuklama | Video 11.01.2022 | 10:28
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Dayı yeğenin yemek kavgası karakolda bitti | Video 11.01.2022 | 10:33
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7. kattan düşen Sedefnur'un erkek arkadaşı tutuklandı | Video 11.01.2022 | 10:33
Gaziantep'te 41 yaşındaki üç çocuk babası, sahte alkol zehirlenmesi nedeniyle kaldırıldığı hastanede verdiği iki günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Yaşanan bu ölümle birlikte kentte sahte alkole bağlı ölümlerin sayısı 10'a yükseldi.