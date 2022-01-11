Gaziantep'te sahte alkolden ölenlerin sayısı 10'a yükseldi | Video

Gaziantep'te 41 yaşındaki üç çocuk babası, sahte alkol zehirlenmesi nedeniyle kaldırıldığı hastanede verdiği iki günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Yaşanan bu ölümle birlikte kentte sahte alkole bağlı ölümlerin sayısı 10'a yükseldi.