Video Yaşam Gaziantep'te sahte içki imalathane ve dopalarına şok baskın! | Video
Gaziantep'te sahte içki imalathane ve dopalarına şok baskın! | Video

Gaziantep'te sahte içki imalathane ve dopalarına şok baskın! | Video

16.12.2021 | 09:14

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Gaziantep'te sahte içkiden zehirlenerek 3 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından sahte içki imalathane ve depolarına şok baskınlar düzenlendi. Nizip ve Şahinbey ilçelerinde gerçekleştirilen iki ayrı operasyonda 57 şişe sahte içki, 14 litre dökme içki, 583 şişe bandrolsüz içki ele geçirildi.

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Gaziantep'in Nizip ilçesinde aldıkları sahte içkiden zehirlenen 10 kişiden 3'nün hayatını kaybetmesinin ardından yılbaşı öncesinde sahte ve kaçak içkilere yönelik operasyonlar hız kazandı. Gaziantep'in Nizip ilçesinde 3 kişinin öldüğü, 7 kişinin ise tedavi gördüğü olayın hemen yapılan operasyonlarda gözaltına alınan 2 kişiden biri çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. İlçede iki ayrı adrese düzenlenen baskında 2 kişi daha gözaltına alınırken 583 adet gümrük kaçağı ve bandrolsüz kaçak içki ile 10 adet cinsel içerikli hap ele geçirildi.

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yürütülen operasyonda ise sahte içki imalathanesi olarak kullanılan bir iş yeri ve eve baskın düzenlendi. Yapılan aramalarda 57 şişe sahte içki, 16 litre dökme içki, 750 adet etiket, 214 adet boş şişe, 50 adet kapak, 1 litre anason, 1 adet pompalı tüfek ele geçirildi.

Operasyonda 1 kişi gözaltına alınırken, şüpheli şahsın işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edileceği öğrenildi.

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