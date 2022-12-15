Video Yaşam Gaziantep'te, sahte içki operasyonu: 13 gözaltı | Video
Gaziantep'te, sahte içki operasyonu: 13 gözaltı | Video

Gaziantep'te, sahte içki operasyonu: 13 gözaltı | Video

15.12.2022 | 09:21

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GAZİANTEP'te, düzenlenen sahte içki operasyonunda 13 şüpheli gözaltına alındı.

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Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından yürütülen 'Zincir-2' operasyonu kapsamında Gaziantep'te belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. 13 şüphelinin ev ve işyerlerine yönelik düzenlenen baskınlarda; 207 litre sahte dökme alkol, 183 şişe sahte bandrollü alkol, 120 litre etil alkol, 5 bin 640 elektronik sigara, 13 bin 908 cinsel uyarıcı ilaç ele geçirildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 13 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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