Video Yaşam Gaziantep'te servis minibüsü, kamyonete çarptı: 2 işçi öldü, 3 yaralı! Kaza anı kamerada | Video
Gaziantep'te servis minibüsü, kamyonete çarptı: 2 işçi öldü, 3 yaralı! Kaza anı kamerada | Video

Gaziantep'te servis minibüsü, kamyonete çarptı: 2 işçi öldü, 3 yaralı! Kaza anı kamerada | Video

19.12.2022 | 13:41

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GAZİANTEP'te, yol ortasında duran köpeğe çarpmamak için şoförünün manevra yaptığı servis minibüsü, park halindeki kamyonete çarptı. Kazada kamyonet arkasında altyapı çalışması yapan işçiler Fatih Akar (34) ile Mehmet Patlar hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı. Kaza anı, güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Kaza, sabah saatlerinde, 5'İnci Organize Sanayi Bölgesi 509 No'lu caddede meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen şoför, önüne çıkan köpeğe çarpmamak için, işçi servisi minibüsüyle manevra yapınca yol kenarında park halindeki kamyonete çarpıp sürükledi. Kamyonetin arkasında altyapı çalışması gerçekleştiren telekomünikasyon şirketi işçileri Fatih Akar ile Mehmet Patlar, aracın altında kalarak sıkıştı. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekibi, kamyonet ile duvar arasında kalan Akar ve Patlar'ı sıkıştığı yerden çıkardı. Sağlık görevlileri, yaptıkları kontrolde Mehmet Partlar'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, acil serviste tedaviye alınan Fatih Akar da doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kazada, servis minibüsünde bulunan ve yaralanan 3 kişinin tedavisinin ise sürdüğü öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

KAZA KAMERADA
Öte yandan kaza anı, güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde; yol ortasındaki köpeğe çarpmamak için şoförünün manevra yaptığı servisin kamyonete çarpma anı yer aldı.

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