Gaziantep'te silah kaçakçılığı operasyonu: 5 gözaltı | Video
Gaziantep'te jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 5 silah ile çok sayıda silah mühimmatı ele geçirildi. Gözaltına alınan 5 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.
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