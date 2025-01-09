Gaziantep'te silah kaçakçılığı operasyonu: 5 gözaltı | Video 09.01.2025 | 10:17 Gaziantep'te jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 5 silah ile çok sayıda silah mühimmatı ele geçirildi. Gözaltına alınan 5 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı. VİDEO DEVAM EDİYOR

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri savcılık koordinesinde Nurdağı ilçesinde silah kaçakçılığı operasyonu düzenledi. Operasyonda A.K., T.K., A.K., A.N. ve Y.D. isimli şahıslar yakalandı. Şüphelilerin üst ve ikamet aramalarında 2 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeği, 1 mavzer piyade tüfeği, 7 tabanca şarjörü, 2 adet Ak-47 kalaşnikof piyade tüfeğine ait şarjör, 583 adet tabanca fişeği, 52 adet av tüfeği fişeği, 35 adet Ak-47 kalaşnikof piyade tüfeği mermisi, 3 cep telefonu ve 60 adet boş kovan ele geçirildi. Gözaltına alınan 5 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.