Video Yaşam Gaziantep'te silah operasyonu: 3 gözaltı | Video
Gaziantep'te silah operasyonu: 3 gözaltı | Video

Gaziantep'te silah operasyonu: 3 gözaltı | Video

13.05.2022 | 09:46

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GAZİANTEP'te, polis ekiplerinin silah kaçakçılarına yönelik düzenlediği operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

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İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, silah kaçakçılığı yapıldığı üzerine takibe aldığı 3 şüpheliye ait bir işyeri ile iki araca operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında yapılan aramalarda 2 tabanca, 2 şarjör ve 10 fişek ele geçirildi. Silah ve fişeklere el koyan ekipler, ismi açıklanmayan 3 şüpheliyi gözaltına alarak, sorgulamak üzere emniyete götürdü.

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