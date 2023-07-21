Gaziantep'te şüpheli paket paniği: Kontrollü patlatılan paket boş çıktı | Video
Gaziantep'te adliye güzergahındaki şüpheli paket bomba imha ekipleri tarafından fünye ile patlatıldı. Korku ve paniğe neden ve fünye patlatılan şüpheli paket boş çıktı.
Daha sonra olay yerine gelen bomba imha uzmanları, şüpheli paketi uzaktan fünye ile patlattı. Patlatılan paket boş çıkarken, korku ve panik yerini rahat bir nefese bıraktı.
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