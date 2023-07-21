Video Yaşam Gaziantep'te şüpheli paket paniği: Kontrollü patlatılan paket boş çıktı | Video
Gaziantep'te şüpheli paket paniği: Kontrollü patlatılan paket boş çıktı | Video

Gaziantep'te şüpheli paket paniği: Kontrollü patlatılan paket boş çıktı | Video

21.07.2023 | 15:34

Gaziantep'te adliye güzergahındaki şüpheli paket bomba imha ekipleri tarafından fünye ile patlatıldı. Korku ve paniğe neden ve fünye patlatılan şüpheli paket boş çıktı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi Meraşal Feviz Çakmak Bulvarı'nda şüpheli paket paniği yaşandı. Gaziantep Adliyesi'ne yakın noktada bulunan kavşakta şüpheli paketi gören çevredeki vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, çantanın etrafına güvenlik şeridi çekti. Ekipler, yoğun trafiğin olduğu bulvarı da karşılıklı trafik akışına kapattı.

Daha sonra olay yerine gelen bomba imha uzmanları, şüpheli paketi uzaktan fünye ile patlattı. Patlatılan paket boş çıkarken, korku ve panik yerini rahat bir nefese bıraktı.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Gaziantep’te şüpheli paket paniği: Kontrollü patlatılan paket boş çıktı | Video 01:03
Gaziantep'te şüpheli paket paniği: Kontrollü patlatılan paket boş çıktı | Video 21.07.2023 | 15:34
Bitlis’te hortum kamerada | Video 00:30
Bitlis'te hortum kamerada | Video 21.07.2023 | 14:54
Tuzla’da otomobil kaldırımda oturan yayaların arasına daldı: 1’i ağır 3 yaralı | Video 01:46
Tuzla'da otomobil kaldırımda oturan yayaların arasına daldı: 1'i ağır 3 yaralı | Video 21.07.2023 | 14:44
Dünyaca ünlü plajı domuz sürüsü bastı | Video 00:15
Dünyaca ünlü plajı domuz sürüsü bastı | Video 21.07.2023 | 14:32
Vize dolandırıcılarından 100 milyon liralık vurgun! | Video 02:13
Vize dolandırıcılarından 100 milyon liralık vurgun! | Video 21.07.2023 | 14:25
Hatay’da eş zamanlı torbacı operasyonu | Video 00:50
Hatay’da eş zamanlı torbacı operasyonu | Video 21.07.2023 | 14:25
Aksaray jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı | Video 01:29
Aksaray jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı | Video 21.07.2023 | 14:12
Antalya’da feci kaza: 3 yaralı | Video 03:05
Antalya'da feci kaza: 3 yaralı | Video 21.07.2023 | 14:06
Karayolu savaş alanına çeviren kaza kamerada: Otomobil bariyerlere çarpıp hurdaya döndü | Video 04:21
Karayolu savaş alanına çeviren kaza kamerada: Otomobil bariyerlere çarpıp hurdaya döndü | Video 21.07.2023 | 14:05
Biber salçalı ve zeytinyağlı 27 kilo esrar ele geçirildi | Video 02:20
Biber salçalı ve zeytinyağlı 27 kilo esrar ele geçirildi | Video 21.07.2023 | 14:05
Lastikleri alev alan tıra itfaiye ekipleri müdahale etti | Video 00:18
Lastikleri alev alan tıra itfaiye ekipleri müdahale etti | Video 21.07.2023 | 12:45
Yılanla kediyle oynar gibi oynadı, diyalogları gülümsetti | Video 03:56
Yılanla kediyle oynar gibi oynadı, diyalogları gülümsetti | Video 21.07.2023 | 12:24
Gaziosmanpaşa’da kira tartışmasında kiracısını öldürmüştü, teslim oldu! | Video 02:53
Gaziosmanpaşa'da kira tartışmasında kiracısını öldürmüştü, teslim oldu! | Video 21.07.2023 | 12:22
Tekirdağ’da feci kaza: 1 ölü, 4 yaralı | Video 02:15
Tekirdağ’da feci kaza: 1 ölü, 4 yaralı | Video 21.07.2023 | 12:18
İstanbul’da kadına dehşeti yaşatan maganda kamerada: Aracına yumruk ve tekmeyle saldırdı! | Video 02:58
İstanbul’da kadına dehşeti yaşatan maganda kamerada: Aracına yumruk ve tekmeyle saldırdı! | Video 21.07.2023 | 12:21
Deniz paraşütünün ipi kopunca ağaca düştüler! | Video 00:33
Deniz paraşütünün ipi kopunca ağaca düştüler! | Video 21.07.2023 | 12:18
Ses sistemine gizlenmiş 9 kilo uyuşturucu ele geçirildi | Video 02:09
Ses sistemine gizlenmiş 9 kilo uyuşturucu ele geçirildi | Video 21.07.2023 | 12:10
Küçükçekmece’de korkutan yangın! Mahsur kalanlar böyle kurtarıldı | Video 07:48
Küçükçekmece’de korkutan yangın! Mahsur kalanlar böyle kurtarıldı | Video 21.07.2023 | 11:48
Kadıköy’de bisikletliyi öldürüp kaçan sürücü hala kayıp! | Video 07:40
Kadıköy'de bisikletliyi öldürüp kaçan sürücü hala kayıp! | Video 21.07.2023 | 11:11
Edirne’de feci kaza! 4 ölü, 1 yaralı | Video 00:49
Edirne’de feci kaza! 4 ölü, 1 yaralı | Video 21.07.2023 | 11:16

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA