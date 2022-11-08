Video Yaşam Gaziantep'te sürücünün yaralandığı kaza kamerada | Video
Gaziantep'te sürücünün yaralandığı kaza kamerada | Video

Gaziantep'te sürücünün yaralandığı kaza kamerada | Video

08.11.2022 | 14:30

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GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, kontrolden çıkan otomobil, önündeki otomobil ile yön direği ile ağaca çarptı. Otomobil sürücüsünün yaralandığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

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Kaza, sabah saatlerinde İslahiye Otogarı yakınlarında meydana geldi. Nurdağı yönüne giden Halil İbrahim Aydın yönetimindeki otomobil, bilinmeyen nedenle kontrolden çıkarak önce önünde ilerleyen araca ardından yön direği ile ağaca çarparak durabildi. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Aydın, kazayı görenlerin ihbarıyla gelen sağlık ekiplerince İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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