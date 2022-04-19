Video Yaşam Gaziantep'te takside 10,5 kilo esrar geçirildi | Video
Gaziantep'te takside 10,5 kilo esrar geçirildi | Video

Gaziantep'te takside 10,5 kilo esrar geçirildi | Video

19.04.2022 | 09:26

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GAZİANTEP'in Nizip ilçesinde, polis ekiplerince durdurulan taksinin bagajında 10 kilo 500 gram esrar ele geçirildi.

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İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine taksiyi durdurarak arama yaptı. Bagajda 2 poşet içinde 10 kilo 500 gram esrar ele geçirildi. Uyuşturucuya el koyan ekipler, ismi açıklanmayan sürücüyü gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe 'uyuşturucu madde ticareti yapma ve nakletme' suçundan tutuklandı.

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