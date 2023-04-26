Video Yaşam Gaziantep'te terör operasyonu kamerada: 6 gözaltı | Video
Gaziantep'te terör operasyonu kamerada: 6 gözaltı | Video

Gaziantep'te terör operasyonu kamerada: 6 gözaltı | Video

26.04.2023 | 12:28

Gaziantep'te, PKK ve FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yapılan operasyonda 6 kişi yakalandı.

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Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Terörle mücadele Şube ekiplerince, PKK ve FETÖ/PDY terör örgütlerine operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda 6 kişi gözaltına alınırken, 1 şüpheli tutuklandı, 4 şüpheli ise serbest bırakıldı. Olayla ilgili 1 şüpheli ise yakalanarak suç iline sevk edildi.

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