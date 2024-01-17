Gaziantep'te terör örgütü propagandasına şafak operasyonu: 5 gözaltı | Video
Gaziantep'te, PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütünün propagandasını yaptığı tespit edilen 5 şüpheli, adreslerine düzenlenen şafak operasyonuyla yakalandı.
Gözaltına alınan şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı.
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