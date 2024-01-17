Video Yaşam Gaziantep'te terör örgütü propagandasına şafak operasyonu: 5 gözaltı | Video
Gaziantep'te terör örgütü propagandasına şafak operasyonu: 5 gözaltı | Video

Gaziantep'te terör örgütü propagandasına şafak operasyonu: 5 gözaltı | Video

17.01.2024 | 08:45

Gaziantep'te, PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütünün propagandasını yaptığı tespit edilen 5 şüpheli, adreslerine düzenlenen şafak operasyonuyla yakalandı.

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Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütünün propagandası yapan şahıslara yönelik operasyon yaptı. Terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen 5 şüpheli, adreslerine yapılan şafak operasyonuyla yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 328 adet fişek, 1 adet şarjör ile çok sayıda yasaklı yayın ve dijital materyale el geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı.

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