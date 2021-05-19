Video Yaşam Gaziantep'te, törende bayılan zabıtayı polis kucağında taşıdı | Video

Gaziantep'te, törende bayılan zabıtayı polis kucağında taşıdı | Video

Gaziantep'te, törende bayılan zabıtayı polis kucağında taşıdı | Video
19.05.2021 | 16:05

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Gaziantep'te, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi. Tören sırasında baygınlık geçiren zabıta memuru, polis tarafından kucakta taşınarak Kızılay çadırına götürüldü.

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Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda, koronavirüs salgını nedeniyle 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda, kısıtlı katılımla tören düzenlendi. Törene; Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhittin Özbay, Gaziantep Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe ve öğretmenler katıldı. İl Müdürü Özbay, Atatürk Anıtı'na çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu.

Tören alanında görevli olduğu sırada, baygınlık geçiren bir zabıta ise polis tarafından kucağa alınarak Kızılay çadırına götürüldü. Burada müdahale edilen zabıtanın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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