Gaziantep’te trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı | Video

Gaziantep’in Nizip ilçesinde iki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybederken, bir kişi de yaralandı. İki aracın kafa kafaya çarpıştığı kaza anları ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kameralarına anbean yansıdı.