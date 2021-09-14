Gaziantep'te trafikte korku dolu anlar! Ters yönde giden TIR kamerada...

Son dakika haberleri... Gaziantep'te trafikte ters tönde giden TIR sürücüsüne bin 339 TL trafik cezası kesildi.

43 ilin geçiş noktasındaki kilit kavşak Kırıkkale'de, ters yöne girerek trafikte korku dolu anlar yaşatan tır sürücüsüne bin 339 lira para cezası yazıldı.

Ulaşımda 43 ilin geçiş noktasındaki kilit kavşak Kırıkkale'de, İrfan Y. idaresindeki 27 V 04 95 plakalı tır, ters yöne girerek trafiği tehlikeye attı. 250 metre ilerideki alt geçitten dönmek yerine ters yöne girmeyi tercih etti. Yoğun araç trafiğine rağmen umursamadan karşı yönden gelen araçlara doğru emniyet şeridinde ilerleyen sürücü, trafikte korku dolu anlar yaşattı. O anlar ise cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.



İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik ekiplerince, Plaka Tanımlama Sistemi (PTS) üzerinden tırın plakasını tespit edildi. Polis, Trafik Kanunun 46/2-h maddesine göre, tırın 27 V 04 95 plakasına "ters yönde araç kullanma" gerekçesiyle bin 339 lira para cezası yazdı. Sürücü, 15 gün içerisinde ödeme yaparsa yüzde 25, yani 334 lira 75 kuruş indirimden faydalanabilecek. Ayrıca sürücü hakkında adli işlem başlatıldı.