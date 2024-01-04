Gaziantep'te trafikte terör estiren motosikletli kamerada
Gaziantep'te tramvayla yarışarak akrobatik hareketler yaparken görüntülenen ve toplam 18 bin 500 lira para cezası kesilen motosikletlinin daha önce de trafik kurallarını ihlalden ehliyetine el konulduğu ortaya çıktı.
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