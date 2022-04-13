Video Yaşam Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı | Video
Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı | Video

Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı | Video

13.04.2022 | 14:21

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OTOMATİK OYNAT

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GAZİANTEP'te, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda evinin bir odasına kurduğu özel sera sistemiyle uyuşturucu yetiştiren şüpheli yakalandı.

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