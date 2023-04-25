Video Yaşam Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 28 şüpheli tutuklandı | Video
Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 28 şüpheli tutuklandı | Video

Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 28 şüpheli tutuklandı | Video

25.04.2023 | 11:02

Gaziantep'te uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyonlarda hakkında yasal işlem yapılan 183 şüpheli şahıstan 28’i sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı. Operasyonlarda çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

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Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 18-24 Nisan tarihleri arasında hassas burunlu köpeklerle çok sayıda uyuşturucu operasyonu yaptı. Yapılan operasyonlardaki aramalarda 24 bin 857 adet uyuşturucu hap, 392 gram esrar, 186 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 1 kilo 828 gram metamfetamin (ateş-buz), 210 gram eroin, 5 adet tabanca, 6 adet hassas terazi ele geçirildi.

Operasyonlar sonucunda gözaltına alınarak hakkında yasal işlem yapılan 183 şüpheli şahıstan 28'i tutuklandı. Diğer 155 şüpheli ise serbest bırakıldı.

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