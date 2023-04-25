Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 28 şüpheli tutuklandı | Video
Gaziantep'te uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyonlarda hakkında yasal işlem yapılan 183 şüpheli şahıstan 28’i sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı. Operasyonlarda çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.
Operasyonlar sonucunda gözaltına alınarak hakkında yasal işlem yapılan 183 şüpheli şahıstan 28'i tutuklandı. Diğer 155 şüpheli ise serbest bırakıldı.
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