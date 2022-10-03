Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 29 tutuklama | Video

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Gaziantep'te 6 günde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında toplam 344 şüpheli hakkında yasal işlem yapılırken adli makamlara sevk edilen 29 şüpheli tutuklandı.
Operasyonda 344 şüpheli hakkında yasal işlem yapılırken, adli makamlara sevk edilen 29 şüpheli tutuklanmış, 315 şüpheli ise serbest bırakılmıştır. Haklarında yasal işlem başlatılan 334 şüpheli şahıstan 29'u tutuklanarak cezaevine gönderildi.