Video Yaşam Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 29 tutuklama | Video
Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 29 tutuklama | Video

Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 29 tutuklama | Video

03.10.2022 | 12:47

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Gaziantep'te 6 günde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında toplam 344 şüpheli hakkında yasal işlem yapılırken adli makamlara sevk edilen 29 şüpheli tutuklandı.

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Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 26.09.2022-02.10.2022 tarihleri arasında sokak satıcılarının yakalanmasına yönelik operasyon yapıldı. Operasyonda 1 kilo 446 gram metamfetamin (ateş-buz), 1 kilo 296 gram esrar, 248 adet uyuşturucu hap, 218 gram eroin, 155 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 7 kök kenevir bitkisi, 2 adet hassas terazi, 1 adet tabanca ele geçirildi.
Operasyonda 344 şüpheli hakkında yasal işlem yapılırken, adli makamlara sevk edilen 29 şüpheli tutuklanmış, 315 şüpheli ise serbest bırakılmıştır. Haklarında yasal işlem başlatılan 334 şüpheli şahıstan 29'u tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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