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Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 30 şahıs tutuklandı | Video

Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 30 şahıs tutuklandı | Video

28.03.2023 | 10:19

Gaziantep'te son bir hafta içerisinde uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyonlarda çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonlarda gözaltına alınarak hakkında işlem yapılan 212 şüpheliden 30'u tutuklandı.

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Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, 21-27 Mart 2023 tarihleri arasında çok sayıda uyuşturucu operasyonu yaptı. Uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyonlardaki aramalarda 896 gram metamfetamin (ateş-buz), 425 gram esrar, 124 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 88 gram eroin, 16 adet uyuşturucu hap, 4 adet tüfek, 4 adet tabanca ve 3 adet hassas terazi ele geçirildi. Operasyonlarda 212 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Gözaltına alınarak hakkında işlem yapılan 212 şüpheliden 30'u tutuklanırken 182 şüpheli ise serbest bırakıldı.

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