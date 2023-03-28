Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 30 şahıs tutuklandı | Video
Gaziantep'te son bir hafta içerisinde uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyonlarda çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonlarda gözaltına alınarak hakkında işlem yapılan 212 şüpheliden 30'u tutuklandı.
Gözaltına alınarak hakkında işlem yapılan 212 şüpheliden 30'u tutuklanırken 182 şüpheli ise serbest bırakıldı.
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