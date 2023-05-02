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Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 30 tutuklama | Video

Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 30 tutuklama | Video

02.05.2023 | 11:07

Gaziantep'te uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyonlarda hakkında yasal işlem yapılan 208 şüpheli şahıstan 30'u sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı. Operasyonlarda çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

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Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 25-1 Mayıs 2023 tarihleri arasında çok sayıda uyuşturucu operasyonu yaptı. Yapılan operasyonlarda bin 830 adet uyuşturucu hap, 1 kilo 352 gram esrar, 110 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 1 kilo 636 gram metamfetamin (ateş-buz) 23 gram eroin, 1 adet tabanca ve 5 adet hassas terazi ele geçirildi.

Operasyonlar sonucunda gözaltına alınarak hakkında yasal işlem yapılan 208 şüpheli şahıstan 30'u tutuklandı. Diğer 178 şüpheli ise serbest bırakıldı.

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