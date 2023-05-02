Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 30 tutuklama | Video
Gaziantep'te uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyonlarda hakkında yasal işlem yapılan 208 şüpheli şahıstan 30'u sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı. Operasyonlarda çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.
Operasyonlar sonucunda gözaltına alınarak hakkında yasal işlem yapılan 208 şüpheli şahıstan 30'u tutuklandı. Diğer 178 şüpheli ise serbest bırakıldı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
05:09
01:44
Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 30 tutuklama | Video 02.05.2023 | 11:07
01:31
01:57
03:54
00:28
Tuzla’da tersane yangını: Çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi | Video 02.05.2023 | 10:39
01:40
Şüpheli araçtan 9 kilo metamfetamin, 50 bin uyuşturucu hap çıktı | Video 02.05.2023 | 10:05
04:04
Kuş Cenneti kanolarla şenlendi | Video 02.05.2023 | 09:36
00:29
01:23
05:02
Üsküdar Erguvan Evleri'nin tapuları hak sahiplerine teslim edildi | Video 02.05.2023 | 09:36
00:21
Kadıköy'de motosiklet sürücüsünün darbedilmesi kamerada | Video 02.05.2023 | 09:35
05:04
Ters laleleri görmek için 1800 rakımlı dağın zirvesine yürüdüler | Video 02.05.2023 | 09:36
03:40
Sancaktepe’de servis minibüsü ile otomobil çarpıştı: 2 ölü | Video 02.05.2023 | 09:18
00:17
Otomobili son anda fark eden motosikletli kaza yapmaktan kurtulamadı | Video 02.05.2023 | 09:37
00:21
Kadıköy'de motosiklet sürücüsü darbedildi! Dehşet anları kamerada | Video 02.05.2023 | 09:04
00:53
Yolun karşısına geçen yaşlı çifte otomobil çarptı: 1 ölü, 1 yaralı | Video 02.05.2023 | 08:59
00:42
Malatya'da 4,4 büyüklüğünde deprem | Video 02.05.2023 | 08:40
02:17
Gençlerin kavgası kafeyi böyle karıştırdı | Video 02.05.2023 | 08:47
05:17
Kağıthane’de 3 katlı binanın çatısı alev topuna döndü | Video 02.05.2023 | 08:40