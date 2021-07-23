Video Yaşam Gaziantep'te vahşi cinayet! Kavga eden oğlunu ayırmak isteyen baba kalbinden bıçaklandı

Gaziantep'te vahşi cinayet! Kavga eden oğlunu ayırmak isteyen baba kalbinden bıçaklandı

Gaziantep'te vahşi cinayet! Kavga eden oğlunu ayırmak isteyen baba kalbinden bıçaklandı
23.07.2021 | 14:38

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Gaziantep'te Yusuf Deveci (49), araya girmek isterken oğlunun kavga ettiği iş arkadaşı Harun Ekinci tarafından kalbinden bıçaklanıp, öldürüldü.

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Olay, dün gece Nizip ilçesi Fatih Sultan Mahallesi'nde meydana geldi. Dönercide çalışan Ali Osman Deveci (21) ile iş arkadaşı Harun Ekinci arasında çıkan tartışma, kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü. Olayı duyup gelen Osman Deveci'nin babası Yusuf Deveci, araya girmek istedi. Bu sırada Harun Ekinci, Deveci'yi kalbinden bıçakladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Nizip Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yusuf Deveci, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.


Yusuf Deveci'nin cenazesi, Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsinin ardından toprağa verilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Olayın ardından kaçan Harun Ekici ise yakalanıp gözaltına alındı.

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