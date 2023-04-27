Gaziantep’te yakalanan 2 hırsızlık şüphelisi tutuklandı | Video 27.04.2023 | 09:30 Gaziantep'te bir evde hırsızlık yaptığı belirlenen 2 şüpheli şahıs tutuklandı. Hırsızlık anları ise güvenlik kameralarına yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Şahinbey ilçesi Şahintepe Mahallesi'nde bir evde meydana gelen hırsızlık olayı ile ilgili çalışma yaptı. Yapılan çalışma neticesinde, hırsızlık yaptığı belirlenen 2 şüpheli şahıs yakalandı. Şüpheli şahısların hırsızlık anları ise güvenlik kameralarına yansıdı.2 şüpheli şahıs, yakalandıktan sonra yapılan yasal işlemlerinin ardından sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı.