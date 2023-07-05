Video Yaşam Gaziantep'te yasa dışı silah imalathanesine baskın: 3 gözaltı | Video
Gaziantep'te yasa dışı silah imalathanesine baskın: 3 gözaltı | Video

Gaziantep'te yasa dışı silah imalathanesine baskın: 3 gözaltı | Video

05.07.2023 | 16:35

Gaziantep'te yasa dışı silah imal ve ticaretinin engellenmesine yönelik operasyonda 3 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Operasyonda 6 adet tabanca ile bu tabancalara ait fişek ve tabanca malzemeleri ele geçirildi.

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Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı silah imal ve ticaretinin engellenmesi yönelik 3 iş yeri ile 3 ikamete operasyon yaptı. Operasyonda 3 şüpheli şahıs gözaltına alınırken iş yeri ve ikametlerde yapılan aramalarda 6 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca, 98 adet fişek, 87 adet tabanca namlusu, 51 adet tabanca gövdesi, 37 adet tabanca sürgüsü, 2 adet silah yapımında kullanılan torna makinesi ve çok sayıda muhtelif silah parçası ele geçirildi.

Yakalanan 3 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.

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