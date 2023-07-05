Gaziantep'te yasa dışı silah imalathanesine baskın: 3 gözaltı | Video 05.07.2023 | 16:35 Gaziantep'te yasa dışı silah imal ve ticaretinin engellenmesine yönelik operasyonda 3 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Operasyonda 6 adet tabanca ile bu tabancalara ait fişek ve tabanca malzemeleri ele geçirildi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı silah imal ve ticaretinin engellenmesi yönelik 3 iş yeri ile 3 ikamete operasyon yaptı. Operasyonda 3 şüpheli şahıs gözaltına alınırken iş yeri ve ikametlerde yapılan aramalarda 6 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca, 98 adet fişek, 87 adet tabanca namlusu, 51 adet tabanca gövdesi, 37 adet tabanca sürgüsü, 2 adet silah yapımında kullanılan torna makinesi ve çok sayıda muhtelif silah parçası ele geçirildi.Yakalanan 3 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.