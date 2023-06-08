Video Yaşam Gaziantep'te yasak aşk cinayeti! Eşiyle yasak aşk yaşadığı kayın biraderini boğazını keserek öldürdü | Video
Gaziantep'te yasak aşk cinayeti! Eşiyle yasak aşk yaşadığı kayın biraderini boğazını keserek öldürdü | Video

Gaziantep'te yasak aşk cinayeti! Eşiyle yasak aşk yaşadığı kayın biraderini boğazını keserek öldürdü | Video

08.06.2023 | 15:18

Gaziantep'te yabancı uyruklu bir şahıs, eşiyle yasak aşk yaşadığı kayın biraderini boğazını kasap bıçağı ile keserek öldürdü. Olayın ardından yurt dışına kaçmaya çalışan katil zanlısı, yol kontrol noktasında jandarma ekiplerince yakalandı. Olay sonrası çelişkili ifadeler veren maktulün eşi de şüpheli-tanık sıfatıyla gözaltına alındı.

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Olay, dün akşam saatlerine doğru Şahinbey ilçesi Mavikent Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, yabancı uyruklu Muhammed Mustafa (34) isimli şahıs, Türkiye'ye kaçak yollarla gelen kayın biraderi Hassan El Melle'nin (23) eşi Dela Marravi (22) ile yasak aşk yaşamaya başladı. İlişkilerini rahat bir şekilde yaşamaya karar veren Muhammed Mustafa ile Dela Marravi, Hassan El Melle'yi öldürmek için plan yaptı. Daha sonrasında ise evde oldukları bir anda Muhammed Mustafa isimli şahıs, arkadan yanaştığı Hassan El Melle'nin boğazını kasap bıçağı ile kestikten sonra kaçtı.

KAYIN BİRADERİNİ BOĞAZINI KESEREK ÖLDÜRDÜ, KANLI ELBİSELERİYLE KAÇMA ÇALIŞIRKEN YAKALANDI
Vahşi şekilde boğazı kesilen El Melle olay yerinde hayatını kaybederken, katil zanlısı Muhammed Mustafa ise bindiği 27 MA 7731 plakalı motosikleti ile Gaziantep'ten Kilis'e, oradan da Suriye'ye kaçmak için yola çıktı. Katil zanlısı, Kilis Küplüce Yol Kontrol Noktasında şüphe üzerine jandarma ekiplerince durduruldu. Panik halleri ve kanlı kıyafetleri ile dikkat çeken katil zanlısı, yapılan sorgusunda cinayeti itiraf ederek gözaltına alındı. Daha sonra soruşturmayı derinleştiren jandarma ekipleri, çelişkili ifadeler veren maktul El Melle'nin eşi Dela Marravi'yi de şüpheli-tanık sıfatıyla gözaltına aldı.

Katil zanlısı ile öldürülen şahsın karısı gözaltına alındı
Katil zanlısı şahıs ile şüpheli-tanık kadının jandarmadaki sorgularının sürdüğü öğrenilirken, vahşice öldürülen Hassan El Melle'nin cansız bedeni ise Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda tamamlanan işlemlerinin ardından morga kaldırıldı.
Olayla ilgili geniş çaplı soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

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