Gaziantep’te yeni yapılan 5 katlı bina çöktü, facianın eşiğinden dönüldü | Video

Gaziantep'te inşaatı yeni tamamlanan bina büyük bir gürültüyle çöktü. Çöken binanın yeni tamamlandığı ve içerisinde kimsenin bulunmadığı öğrenilirken, büyük bir facianın eşiğinden dönüldü.

Olay, merkez Şahinbey ilçesi Çağdaş Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen ilgilere göre, yapımı yeni tamamlanan 5 katlı bir bina sabah erken saatlerde büyük bir gürültüyle çöktü. 5 katlı bina bir anda tuzla buz olurken, çökme esnasında yan tarafındaki iki apartman da ağır hasar gördü. Mahalle sakinleri binanın çökme anında çıkan sesle bir anda uykudan uyandıklarını ve korku dolu anlar yaşadıklarını söylediler. Çöken binanın sokağına park edilen 3 otomobil de enkazın altında kalarak kullanılamaz hale geldi.

Binanın neden çöktüğü bilinmezken, içerisinde kimsenin bulunmaması ve çökmenin sabah sokakta kimsenin bulunmadığı bir anda yaşanması nedeniyle büyük bir facianın eşiğinden dönüldü. Çöken binaya daire sahiplerinin ise önümüzdeki günlerde taşınmayı planladığı ortaya çıktı.