Gaziantep'te yine pitbull saldırısı! Dehşet anları kamerada | Video

Pitbull cinsi köpeklerin saldırılarıyla gündeme gelen Gaziantep'te pitbull saldırıları dur durak bilmiyor. Çöpten karton toplayarak geçimini sağlayan bir kadına tasmasız ve ağızlıksız gezdirilen pitbull cinsi köpek saldırdı. Korku dolu o anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, talihsiz kadını vatandaşlar kurtardı.