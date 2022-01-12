Video Yaşam Gaziantep'te yoğun sis etkisini sürdürmeye devam ediyor | Video
Gaziantep'te yoğun sis etkisini sürdürmeye devam ediyor | Video

Gaziantep'te yoğun sis etkisini sürdürmeye devam ediyor | Video

12.01.2022 | 09:27

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Türkiye'nin batısı ve güneyinde kar ile yağmur etkili olurken Gaziantep kent merkezinde ise yoğun sis etkisini sürdürüyor.

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Gaziantepliler 3 gündür yoğun sis ile uyanıyor. Kent merkezinde gece yarısından sonra başlayan sabaha kadar etkili olan sis, bugün de etkisini sürdürüyor. Yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi kent merkezinde 10-12 metrelere düşerken, bazı bölgelerde ise görüş 10 metrenin altına indi.
Yoğun sis trafikte aksamalara neden olurken, görüş mesafesinin düştüğü kent içindeki karayollarında trafik ekipleri, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

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