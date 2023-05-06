Gaziantep'te zincirleme trafik kazası: 5 yaralı | Video 06.05.2023 | 11:09 Gaziantep'te işçi servisi, otomobil ve kum yüklü kamyonun karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Kaza sonrası ortalık savaş alanına dönerken, yaralanan 5 kişi hastanelere kaldırıldı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kaza, sabah erken saatlerde Şehitkamil ilçesi Araban Yolu Caddesi Otogar Kavşağı'nda meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerindeki kavşakta aralarında otomobil, işçi servisi ve kum yüklü kamyondan oluşan 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kaza sonrası kamyondaki kumlar yola saçılırken ortalık savaş alanına döndü.Kazayı gören çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunması üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kazada yaralanan 5 kişiyi ilk müdahalenin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırdı. Araçların hurdaya döndüğü kaza ile ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.