Gaziantep'te zincirleme trafik kazası: 5 yaralı | Video
Gaziantep'te işçi servisi, otomobil ve kum yüklü kamyonun karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Kaza sonrası ortalık savaş alanına dönerken, yaralanan 5 kişi hastanelere kaldırıldı.
FECİ KAZADA 5 KİŞİ YARALANDI
Kazayı gören çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunması üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kazada yaralanan 5 kişiyi ilk müdahalenin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırdı. Araçların hurdaya döndüğü kaza ile ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.
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