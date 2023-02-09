Video Yaşam Gaziantep'teki depremzedeler yaşadıklarını SABAH TV'ye aktardı | Video
Gaziantep'teki depremzedeler yaşadıklarını SABAH TV'ye aktardı | Video

Gaziantep'teki depremzedeler yaşadıklarını SABAH TV'ye aktardı | Video

09.02.2023 | 14:38

Bölgede depremzedelerle görüşen sabah.com.tr ekipleri, Gaziantep Nurdağı Mahallesi'nde yaşanılanları birinci ağızdan aktardı. 2-3 saniye içerisinde evlerinin yıkıldığını dile getiren depremzedeler depremin ardından hemen yardımların geldiğini dile getirdiler.

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