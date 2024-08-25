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Gaziantep'teki motosiklet kazasında 2 genç hayatını kaybetti

Gaziantep'teki motosiklet kazasında 2 genç hayatını kaybetti

25.08.2024 | 13:13

Gaziantep Şahinbey 100. Yıl Tüneli'nde seyir halinde olan motosiklet, kontrolden çıkarak savrulduktan sonra devrildi. Feci kaza sonrası motosiklet üzerinde bulunan 2 genç hayatını kaybetti.

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