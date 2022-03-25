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OTOMATİK OYNAT
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Gaziantep'teki rüşvet operasyonunda 6 tutuklama | Video 25.03.2022 | 12:26
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İlk milli kazı alanının havadan görüntüsü mest etti | Video 25.03.2022 | 12:03
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Kars'ta eksi 13 derecede kırağı tutan ağaçlar, havadan görüntülendi | Video 25.03.2022 | 10:36
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İstanbul Boğazı girişinde balıkçı teknesiyle kargo gemisi çarpıştı | Video 25.03.2022 | 11:37
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Eyüpsultan'da sopalı yol verme kavgası kamerada | Video 25.03.2022 | 10:57
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Sevkiyatta suçüstü yakalandılar! Koli koli silah bulundu | Video 25.03.2022 | 11:21
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Taksiciye uçan tekme atan saldırgan gözaltına alındı | Video 25.03.2022 | 10:50
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İki terör örgütüne çifte baskın | Video 25.03.2022 | 10:51
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Yüksekova'daki baraj gölünün yüzeyi tamamen buz tuttu | Video 25.03.2022 | 10:23
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Kilis’te seyir halindeki tır alev alev yandı | Video 25.03.2022 | 09:56
GAZİANTEP'te, tapuda rüşvetle işlem yaptığı belirlenen memur, suçüstü yakalandı. Rüşvet alan memur ile rüşvet verdiği saptanıp gözaltına alınan 10 şüpheliden 6'sı, tutuklandı.